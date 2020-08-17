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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: التعامل الأمني غير كاف لاحتواء «الهجرة غير الشرعية»

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:24 م
هشام المشيشي
هشام المشيشي
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قال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، إن هناك اتفاقا بين تونس وإيطاليا والاتحاد الأوروبي على أن التعامل الأمني وحده غير كافٍ لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية التونسية، مع وفدين رفيعي المستوى من الجانبين، حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأكد رئيس الحكومة التونسية، أن الوفد الإيطالي- الأوروبي، الذي يزور تونس حاليًا لمتابعة ملفات التعاون في مجال القضايا المرتبطة بالهجرة، أعرب عن تطلعه لتوفير الدعم التنموي لتونس من خلال تحفيز بعث المشاريع في المناطق الداخلية.

وأوضح المشيشي، أن تنفيذ المشاريع في الداخل من شأنه أن يدعم استقرار الشباب في تونس، كاشفا عن اتفاق الطرفين على تشكيل لجنة فنية مشتركة تعمل على دعم المشاريع وتنمية تونس والحد من الهجرة.

وأشار إلى أن الوفد الإيطالي- الأوروبي أعرب عن استعداده لتعزيز إمكانيات وزارة الداخلية في مجال تأمين الحدود البحرية، مبرزا أن الاتفاق على معالجة الأسباب العميقة لإشكالية الهجرة غير الشرعية، يُمكِّن من خلق آفاق جديدة للتنمية بتونس.

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