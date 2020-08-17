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تحقيقات

بالأرقام.. كيف ساهمت جودة الطرق في تقليل الحوادث؟

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:53 م
جودة الطرق
جودة الطرق
إيناس سعيد
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، إن مشروعات الطرق ساهمت في انخفاض معدلات الحوادث خلال الأعوام الماضية بنسبة 48% للوفيات و47% للإصابات و36% للإجمالي ككل.

وبلغ عدد حوادث الطرق عام 2019 نحو 9992 بعد أن وصل في 2014 لـ14403، كما انخفض معدل الوفيات عام 2019 لـ3484 في حين وصل عام 2014 لـ6236.

وفي عام 2019 بلغ عدد الإصابات 12132 في حين كان عام 2014 قد وصل إلى 24154، وفي 2016 صدر تقرير من منظمة الصحة العالمية جاء فيه أن مصر من أسوأ 10 دول في العالم من حيث حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة.

وكانت هذه بداية القرار بضرورة الحفاظ على حياة المواطن من خلال تحسين جودة شبكات الطرق وتنفيذ الكبرى التي تمنع الاختناقات المرورية تسهيلًا لعملية التنقل.

ومن هذا المنطلق انتقلت مصر من المركز الـ118 في مؤشر جودة الطرق عالميًا إلى المركز 28 وعلى المستوى الأفريقي انتقلت إلى المركز الثاني بعد أن كانت في المركز الـ28.

كل هذه العوامل وأكثر كانت سببًا في خفض معدل حوادث الطرق وما ينتج عنه من آلاف الوفيات.

وأوضح الدكتور عماد عبدالعظيم استشاري الطرق والكباري بجامعة عين شمس، أن التنمية التي حدثت في الطرق والأنفاق والكباري هي تنمية أن الدولية بدأت تهتم وتنفق، فالانفاق زاد كثيرًا في هذا المجال، ما أدى إلى القضاء على مشكلة حوادث الطرق، فكافة هذه المحاور والطرق تعلمها طلبة الكليات في الجامعات لكن لم تكن منفذة على أرض الواقع لعدم وجود الميزانية الكافية لها وهو ما وفرته الحكومة.

وأوضح «عبدالعظيم» أنه منذ 2014 فإن المشروع القومي للطرق كان يهدف إلى إنشاء 5 آلاف كيلو متر طرق جديدة مع تطوير الطرق الموجودة، فطريق مثل طريق السويس والمؤسس منذ 1950 تقريبا والمضي قدما به حتى 2020؛ فهو كارثة لأن الطرق مصممة على سنة هدف وهي التي ينتهي فيه عمر الطريق ويبدأ تجديده، فلا بد أن يتم كل عشرين عاما توسعته لزيادة الكثافة السكانية، لذلك فهذه الطفرة التي شملت الطرق ازدادت من عرضها وأنشأت طرقا حديثة زادت أطوالها وهو ما أدى إلى تقليل احتكاك السيارات مع بعضها ما قلل من معدل حوادث السيارات.

وقال إن إنشاء الطرق الحرة وهي التي دخولها وخروجها ذكي بعدم وجود تقاطعات في الوسط والتفافات مرورية تسبب تخبطات بين السيارات وتزيد من التزاحم وقلل معه حوادث السيارات، مضيفا: «صممنا حارات بجانب الطرق الرئيسية وهي منخفضة السرعة للسيارات النقل الثقيل، لتقليل معدل الحوادث، فوجود حمولات هذه العربات في نهر الطريق ممكن أن يؤدي إلى انحرافها وعمل حوادث مرورية كثيرة».

وتابع: أن المحاور الجديدة التي تم عملها من شرق القاهرة إلى غربها أدت إلى تقليل زمن الرحلات للمواطنين ووفرة في الوقود ووفرة في وقت المواطنين كذلك، لأن سهولة تنقله بين شرق القاهرة وغربها في محاور مختلفة ومتعددة ومتوازية وكباري عديدة على كل محور دون الوقوف والتعطل في الإشارات المرورية.

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