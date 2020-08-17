4 وفيات و320 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الإثنين، عن تسجيل 4 وفيات بسبب وباء كورونا، و320 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك غداة الإعلان عن 479 إصابة.ووفقا لما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد المرضى بالمستشفيات بمقدار 23 مريضا جديدا، رغم التراجع في الإصابات اليومية المؤكدة.وقال التقرير إن إجمالي الوفيات في إيطاليا جراء الجائحة ارتفع إلى 35 ألفا و400 شخص، وارتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ انفجار الأزمة في فبراير الماضي إلى 254 ألفا و235، فيما تبلغ اليوم الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة 14 ألفا و867 حالة، وبلغ العدد الكلي للمتعافين إلى 203 آلاف و968 شخصا، بعد أن تماثل 182 مريضا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة.