1069 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم، عن تسجيل 1069 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة التراكمية للمصابين إلى 43.558 حالة.وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية بالتحاليل المخبرية، قد بلغ 1.583 مليون منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 681.