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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: لا يمكن للبنان الاعتماد على المساعدات دون إصلاحات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:06 م
منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة
أ ش أ
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أكدت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن مجموعة الدعم الدولية قلقة من تفاقم أزمة لبنان، مشددة على أنه لا يمكن للبنان الاعتماد على المساعدات الدولية من دون إجراء إصلاحات.

وأشارت الأمم المتحدة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إلى أن ردود فعل المسئولين في لبنان على تحذيراتها "مخيبة للآمال".

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن وزراء مالية مجموعة السبع ناقشوا تقديم الدعم للشعب اللبناني.

ووافق وزراء مالية مجموعة السبع على دراسة خيارات إضافية للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد تجميد الديون الرسمية إلى 2021.

ووجّه وزراء المالية الدعوة إلى جميع الدائنين الثنائيين الرسميين لتنفيذ كامل لمبادرة مجموعة العشرين بشأن تعليق سداد ديون الدول الفقيرة.

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