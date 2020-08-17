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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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كيك الزنجبيل والكمثرى.. لأصحاب الدايت

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:34 م
كيك الزنجبيل والكمثرى
كيك الزنجبيل والكمثرى
إسلام جمال
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تعتبر الحلويات من الأطعمة التي يتهافت عليها الكثيرين، ولعل أشهرها الكيك والذي يعد من الوجبات التي توضع على الإفطار.

في هذه السطور نرصد طريقة جديدة للكيك، بالزنجبيل والكمثري، مناسب لأصحاب الحميات الغذائية.

المكونات
21 كوب زبادي
41 كوب صلصة تفاح
41 كوب حليب
43 كوب زيت خضار
21 كوب مشروب قهوة مُحضر
1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم
21 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة خل أبيض
31 2 كوب دقيق
1 ملعقة صغيرة بكينج بودر
41 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
41 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون
21 ملعقة صغيرة فانليا
21 ملعقة صغيرة ملح
43 كوب سكر بني

للتزيين:
1 كمثرى مُقطعة إلى أثمان
41 كوب زبدة لينة (مكعبات صغيرة)
1 كمثرى مع القطر( الشربات)
1 عود قرفة صحيح

طريقة التحضير:
- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
- يُخفق الزبادي مع صلصة التفاح، الحليب، الزيت ومشروب القهوة في سلطانية باستخدام مضرب يدوي.
- يُضاف الزنجبيل بنوعيه ثم الخل مع الاستمرار في الخفق.
- فى وعاء عميق، تُخلط المكونات الجافة (دقيق- بكينج بودر- قرفة- قرنفل- فانليا- ملح) مع نصف كوب من السكر البني ثم يُضاف الخليط تدريجيًا للسوائل، تُقلب المكونات باستخدام ملعقة خشبية، حتى تندمج ونحصل على عجين لين.
- يُدهن قالب فرن بقليل من الزيت ثم يُصب خليط الكيك ويُساوى السطح.
- تُرص أثمان الكمثرى فوق خليط الكيك بشكل دائري ( كما بالصورة)، ثم يُرص بينها مكعبات الزبدة.
- يُرش المتبقي من السكر البني فوق خليط الكيك والكمثرى.
- يُخبز الكيك بالفرن لمدة 35- 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.
- تُترك لترد قليلًا ثم تُزين بالكمثرى المسلوقة في القطر"الشربات" ويُمكن رش القليل من القطر فوق الكيك، كما يُمكن تزيين الكيك بعود من القرفة الصحيحة.

• لعمل صلصة التفاح:
تُرفع تفاحة خضراء مُقشرة ومنزوعة البذر مع 2 ملعقة كبيرة ماء في إناء على نار هادئة، يُضاف ملعقة صغيرة من عصير اليمون ويُترك التفاح حتى ينضج تمامًا ونحصل على صلصة مُركزة.

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