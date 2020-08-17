كيك الزنجبيل والكمثرى.. لأصحاب الدايت

المكونات

للتزيين:

طريقة التحضير:

• لعمل صلصة التفاح:

تعتبر الحلويات من الأطعمة التي يتهافت عليها الكثيرين، ولعل أشهرها الكيك والذي يعد من الوجبات التي توضع على الإفطار.في هذه السطور نرصد طريقة جديدة للكيك، بالزنجبيل والكمثري، مناسب لأصحاب الحميات الغذائية.21 كوب زبادي41 كوب صلصة تفاح41 كوب حليب43 كوب زيت خضار21 كوب مشروب قهوة مُحضر1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مفروم21 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون1 ملعقة صغيرة خل أبيض31 2 كوب دقيق1 ملعقة صغيرة بكينج بودر41 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة41 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون21 ملعقة صغيرة فانليا21 ملعقة صغيرة ملح43 كوب سكر بني1 كمثرى مُقطعة إلى أثمان41 كوب زبدة لينة (مكعبات صغيرة)1 كمثرى مع القطر( الشربات)1 عود قرفة صحيح- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.- يُخفق الزبادي مع صلصة التفاح، الحليب، الزيت ومشروب القهوة في سلطانية باستخدام مضرب يدوي.- يُضاف الزنجبيل بنوعيه ثم الخل مع الاستمرار في الخفق.- فى وعاء عميق، تُخلط المكونات الجافة (دقيق- بكينج بودر- قرفة- قرنفل- فانليا- ملح) مع نصف كوب من السكر البني ثم يُضاف الخليط تدريجيًا للسوائل، تُقلب المكونات باستخدام ملعقة خشبية، حتى تندمج ونحصل على عجين لين.- يُدهن قالب فرن بقليل من الزيت ثم يُصب خليط الكيك ويُساوى السطح.- تُرص أثمان الكمثرى فوق خليط الكيك بشكل دائري ( كما بالصورة)، ثم يُرص بينها مكعبات الزبدة.- يُرش المتبقي من السكر البني فوق خليط الكيك والكمثرى.- يُخبز الكيك بالفرن لمدة 35- 45 دقيقة أو حتى تمام النضج.- تُترك لترد قليلًا ثم تُزين بالكمثرى المسلوقة في القطر"الشربات" ويُمكن رش القليل من القطر فوق الكيك، كما يُمكن تزيين الكيك بعود من القرفة الصحيحة.تُرفع تفاحة خضراء مُقشرة ومنزوعة البذر مع 2 ملعقة كبيرة ماء في إناء على نار هادئة، يُضاف ملعقة صغيرة من عصير اليمون ويُترك التفاح حتى ينضج تمامًا ونحصل على صلصة مُركزة.