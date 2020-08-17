الطبيب فاقد بصره: ساعدوني في بدائل لاستكمال حياتي «مليت من القعدة»

قال الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل ببلطيم، إن رجوع بصره مرة أخرى أصبح احتمال ضعيف بعد تلف عصب عينيه بشكل كبير للغاية، حسبما أكد الأطباء، مشيرًا إلى أنه بدأ يتأقلم أن يكمل حياته "كفيف" في الغالب.وطالب الدكتور محمود سامي، خلال حديثه لـ"الدستور"، المواطنين والدولة باقتراح بدائل له لاستكمال حياته بعد أن توقف عن مزاولة مهنة الطب بسبب ما تعرض له، لافتا إلى أنه يفكر في إنشاء قناة على "اليوتيوب" تحتوي على نصائح وإرشادات طبية، معتمدًا على خبراته وحياته العلمية، ولكنه يحتاج إلى دعم من أجل ذلك وهو غير موجود حاليا.وأضاف الدكتور محمود سامي، أنه يريد عمل يناسب حالته كفاقد للبصر بدلا من الجلوس في البيت واستقبال الزائرين، قائلا: "لقد مللت من هذا الوضع"، مجددا طلبه بتوفير بدائل له من أي مواطن أو جهة في الدولة.