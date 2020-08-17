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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه المنوفية» تطلق فعاليات التدريب الصيفى لطلبة الجامعة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:08 م
فعاليات التدريب الصيفي
فعاليات التدريب الصيفي لطلبة الجامعة
ولاء القاضى
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نظّمت الإدارة العامة للتدريب، الإثنين، التدريب الصيفي السنوي لطلبة كلية العلوم وطلبة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا قسم هندسة كيميائية (المجموعة الأولى)، في مجال الأمن والسلامة بالمعامل، التحاليل البيولوجية، التحاليل البكتريولوجية، التحاليل الكيميائية، معالجة مياه الشرب لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي والعلمي.

ويستمر البرنامج 5 أيام، بدأت من أمس الأحد 16 أغسطس وتنتهي الخميس 20 أغسطس 2020 ويقدمه مجموعة متميزة من الكيميائيين بالشركة مدعوم بنَماذج محاكاة لما يتم فعليًا في أماكن التدريب.

أكد محمد نجيب، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية اهتمامه بالحضور في أول أيام التدريب تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الشركة وكلية العلوم جامعة المنوفية لتدريب طلبة الكلية تدريبًا عمليًا بمعامل الشركة والذي يُجري هذا العام عن بُعد عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس في ظل الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19).

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