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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا: دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لبحث الوضع في بيلاروسيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:04 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أعلن نائب وزير الخارجية البولندي مارسين بشيداش أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لبحث الوضع في بيلاروسيا على أعلى مستوى.

وقال بشيداش خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية البرلمانية في وارسو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الإثنين: "لدينا إشارات أولية من العديد من شركائنا الأوروبيين حول الاستعداد والالتزام للتعامل مع هذه المسألة على أعلى مستوى".

وأضاف: "آمل أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار في الأيام القليلة المقبلة، إنه بالطبع يتطلب عددا من الخطوات الدبلوماسية التي نتخذها كحكومة بولندية".

وسبق أن أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أنه سيعقد قمة الاتحاد الأوروبي، بشأن الوضع في بيلاروس يوم الأربعاء المقبل.

وبدأت احتجاجات المعارضة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو وحصل فيها على 80.1% من الأصوات.

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