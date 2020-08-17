«الوزراء الكويتي»: صحة أمير البلاد في تحسن مستمر

أكد مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، أن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تحسن مستمر، معربا عن ارتياحه بهذا الشأن.جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، سائلًا الله أن يديم على أمير البلاد نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه من كل سوء، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".ويخضع أمير الكويت الشيخ الصباح الأحمد منذ أسابيع إلى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية إثر تعرضه لوعكة صحية ألمت به.