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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الغربية يكشف عن تفاصيل المنطقة اللوجستية بطنطا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:03 م
الدكتور طارق راشد
الدكتور طارق راشد
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق راشد محافظ الغربية، إن معظم المستثمرين في المنطقة اللوجستية بطنطا من خارج الغربية، لكن جميعهم مصريون.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المنطقة اللوجستية فيها استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه على مساحة 33 ألف فدان، وتقدم 50 ألف فرصة عمل خدمة لأهالي الغربية.

وأشار إلى أنها توفر مكانًا للتسوق، وتقدم 12 نوعًا خدمة مختلفة، منها الأدوية، مردفًا: "فقدنا المنطقة اللوجستية للأدوية، المصانع تورد لهذا المكان المجهز بثلاجات ورفوف، كله يعمل بشكل رقمي، مما يتيح معرفة ماذا سحب ولأي صيدلية، وما الناقص، كنترول كامل على توزيع الأدوية".

وأردف: "المنطقة اللوجستية نقلة نوعية، فيها توكيلات للسيارات، بدلًا من إرسالها للإسكندرية والقاهرة، وفيها أماكن للسيراميك توفر على أهالي الدلتا كلها الانتقال للعاصمة للتسوق أو تصليح سياراتها".

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