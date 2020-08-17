النيابة تكشف سبب حريق شقة فى مدينة نصر

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر الجزئية في حريق شقة بمدينة نصر أن الحريق نشب في مخزن أخشاب بالدور الأرضي للعمارة ثم امتدت النيران للشقة وأتت على محتوياتها.وأوضحت التحقيقات عدم وجود إصابات في الحريق، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء مالك العقار للاستماع لأقواله.كانت تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وحاصروا الحريق، وتم إخماد النيران دون وقوع إصابات، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش والخدمات المرورية لتنظيم الحركة.وتبين نشوب الحريق بشقة وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وفي سياق منفصل كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران ومنع خطر امتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق وحرر المحضر اللازم.