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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا: نتشاور مع مصر بشأن ليبيا ويجب وقف تحركات تركيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:55 م
ماكرون
ماكرون
محمد عمر
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أكد مصدر رئاسي فرنسي، الإثنين، أن باريس تتشاور مع مصر والإمارات والجزائر ودول أخرى بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن التدخل التركي في ليبيا يجعل الوضع فيها أكثر خطورة.

وقال المصدر الفرنسي إنه يجب على تركيا وقف إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وكذلك وضع حد لوجودها العسكري في ليبيا، وذلك وفق قناة "العربية".

وأشار المصدر الرئاسي إلى أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكل خطرًا على أوروبا.

وشدد المسئول الفرنسي على أن دور تركيا في ليبيا وسوريا والمتوسط يهدد أوروبا، داعيًا إلى ضرورة وقف أردوغان سياسة المواجهة بكل الاتجاهات.

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