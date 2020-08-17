فرنسا: نتشاور مع مصر بشأن ليبيا ويجب وقف تحركات تركيا

أكد مصدر رئاسي فرنسي، الإثنين، أن باريس تتشاور مع مصر والإمارات والجزائر ودول أخرى بشأن ليبيا، مشيرًا إلى أن التدخل التركي في ليبيا يجعل الوضع فيها أكثر خطورة.وقال المصدر الفرنسي إنه يجب على تركيا وقف إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وكذلك وضع حد لوجودها العسكري في ليبيا، وذلك وفق قناة "العربية".وأشار المصدر الرئاسي إلى أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكل خطرًا على أوروبا.وشدد المسئول الفرنسي على أن دور تركيا في ليبيا وسوريا والمتوسط يهدد أوروبا، داعيًا إلى ضرورة وقف أردوغان سياسة المواجهة بكل الاتجاهات.