محافظ كفرالشيخ يمهل مسئولى مجمع المواقف القديم 48 لتلافى السلبيات

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مجمع المواقف القديم بشرق العاصمة بعد تطويره، لمتابعة أعمال تطويره، لتحسين خدمات النقل الجماعي للمواطنين بدائرة المحافظة، مكلفًا رئيس المركز والمدينة بسرعة الانتهاء من عملية التطوير، والتعديلات الملاحظة، ووضع مظلات أعلى مقاعد الانتظار بعد التطوير.وأمهل محافظ كفرالشيخ المسئولين بالموقف القديم 48 ساعة للانتهاء من الملاحظات التي أبداها على السلبيات، وشدد على سرعة وضع مظلات أعلى المقاعد التي تم تخصيصها للمواطنين بالموقف، لحمايتهم من أشعة الشمس.ووجه محافظ كفرالشيخ، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وارتداء الكمامات، وفرض عقوبات حيال المخالفين لتلك القرارات، فضلًا على تكثيف حملات التطهير والتعقيم بجميع المنشآت، والمواقف، والميادين العامة، والشوارع الرئيسية والفرعية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.