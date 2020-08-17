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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلاده.. «الباد بوي» على طريقة كريم عبدالعزيز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:56 م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
نور أيمن
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يحل اليوم عيد ميلاد باد بوي السينما المصرية كريم عبدالعزيز، الذي استطاع أن يحتل قلوب الجماهير بطلته المختلفة منذ صغره، كما أنه يتمتع بأسلوب وأداء خاصين خلال أدواره التي تتنوع بين الأكشن والكوميدي والرومانسية، ونال شهرة كبيرة من خلال أدواره الشبابية التي تتميز بخفة الظل، نقدم لكم أبرز أدوار الباد بوي على طريقته:

• "بسيوني" في "الباشا تلميذ":
تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية كريم عبد العزيز الضابط الذي تمت زراعته في إحدى الجامعات للتوصل لعصابة تتاجر بالمخدرات بها، واختار كريم شخصية الشاب الطائش الذي يتسبب في العديد من المشاكل في الجامعات للفت الأنظار له من قبل الشباب من الفئات العالية.

وبالفعل استطاع أن ينضم لأهم "شلة" بالجامعة من خلال شخصيته التي تتسم بـ"الروشنة"، والعيش وسط الحفلات وتناول المخدرات.

• "الانسياق وراء كل ماهو جديد" بمسلسل "امرأة من زمن الحب":
ظهر كريم عبدالعزيز بشخصية هاني في بداية مشواره الفني بمسلسل "امرأة من زمن الحب"، بطولة الفنانة سميرة أحمد، ذلك العمل الذي يدور أحداثه في إطار اجتماعي، وكان قد ظهر عبدالعزيز خلاله شاب ينساق خلف العادات السيئة، وتجربة كل ما هو جديد دون التفكير في الصح من الخطأ.

• صاحب النزوات بفيلم "نادي الرجال السري":
أدى كريم عبدالعزيز دور الزوج الخائن الذي يتعرض للمراقبة من قبل زوجته، ودور الرجل الذي يعيش بشخصيتين الأولى شخصية الزوج الملتزم أمام زوجته التي تتدخل في كل شيء في حياته، والثانية هي الشخص الذي يخرج ليلًا ليغير اسمه ووظيفته ويصبح شخصا آخر ويخون زوجته كيفما يشاء.

• "الشاب المكافح".. في "أبوعلي":
قدم أيضًا كريم عبدالعزيز دور الشاب المكافح الذي يسعى لادخار الأموال بأي شكل، وخلال الأحداث يتعرف على الفنانة منى زكي ويقوم بمساعدتها، ثم يتضح لها أنه على علاقة براقصة.

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