مستشار الرئيس: التعامل مع كورونا لا يتحمل أنصاف الحلول

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، استمرار التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، ناصحًا المواطنين بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.وقال «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم: «التعامل مع فيروس كورونا لا يتحمل أنصاف الحلول، ولابد من التعامل بحرص واستخدام كل الوسائل الوقائية حتى تعلن الدولة السيطرة على فيروس كورونا ونصل إلى صفر إصابات.. وقمنا بعمل 60 بحثًا منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا، وحتى الوصول إلى مصل يقضى على هذا الفيروس، لابد من الحذر وعدم التهاون».وأضاف: «لن نتوقف عن اتخاذ الإجراءات الوقائية حتى القضاء على فيروس كورونا، منوّهًا إلى أن تهاون المواطن وعدم ارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي يجعل مصر ترجع مرة أخرى إلى ما كنت عليه من تفشي للفيروس في الأشهر الماضية».