اليونيسيف: قلقون لما يتعرض له أطفال العراق منذ بداية كورونا

أعربت منظمة اليونيسيف، اليوم الإثنين، عن قلقها لما يتعرض له أطفال العراق منذ بداية أزمة "كورونا"، مؤكدة مواصلة دعمها لحكومة العراق، بما في ذلك ضمان وجود خطوات واضحة يتم اتخاذها من أجل منع الإساءة بكل أنواعها.وقالت المنظمة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "نعرب عن حزننا البالغ وقلقنا الشديد، بشأن التقارير الحالية المتواصلة حول العنف ضد الأطفال في العراق، في حين يفترض أن يكون المنزل هو المكان الذي يشعر الأطفال فيه بالأمن، لكنه ليس كذلك بالنسبة إلى أطفال العراق".وأضافت أنه "منذ بداية جائحة كورونا (كوفيد-19)، لاحظت اليونيسيف وشركاؤها زيادة ملحوظة في حالات العنف والإساءة ضد الأطفال داخل منازلهم وعلى أيدي أولياء أمورهم أو مقدمي الرعاية لهم".ودعت المنظمة "السلطات إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد مرتكبي هذه الإساءات لأجل ضمان حماية الأطفال، وتعزيز شعورهم بالأمان في كافة المواقف والسياقات، يتمتع الأطفال جميعا بحق العيش حياة خالية من العنف والترهيب".