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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

خلاف والده مع السادات.. الأزمة الأكبر في حياة عزت أبوعوف

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:08 م
عزت أبو عوف
عزت أبو عوف
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الفنان الراحل عزت أبوعوف واحد من أهم فناني مصر خلال السنوات الماضية، منذ ظهوره في ثمانينات القرن الماضي وحتى وفاته، وواحد ممن لهم بصمة لا تنسى في ذاكرة السينما المصرية.

إلا أن للجانب الإنساني في حياته وجه آخر، فقد تعرض في بداية حياته إلى مأساة عاشها والده بسبب الرئيس الراحل أنور السادات.

ولد الفنان عزت أحمد شفيق أبوعوف في أغسطس من العام 1948، وسط أسرة فنية قد تعلم الموسيقى من والده الفنان الراحل أحمد شفيق أبوعوف، وكان متفوقا في دراسته دخل كلية الطب بناء على رغبة والده إلا أنه لم يتخل عن الجانب الفني بداخله ولم يستطع مقاومته.

عاشت أسرة عزت أبوعوف مأساة كان سببها الرئيس الراحل أنور السادات، ففي أحد الحوارات التلفزيونية قال عزت أبوعوف إن والده الدكتور أحمد شفيق أبوعوف هو واحد من الضباط الأحرار، الذين قاموا بثورة 23 يوليو 1952.

وقال أبوعوف: "بكل أسف لم يحصد والدي إلا المتاعب السياسية، فقد حدث خلاف بينه وبين السادات في الفترة التي كان يشغل فيها منصب رئيس مجلس الأمة، وكان والدي عضوا بالمجلس، ولم ينس السادات هذا الخلاف وعندما شغل منصب رئيس الجمهورية 1970 أطاح بوالدي وأجبره على ترك عمله، وحاول والدي تجاوز المحنة وتحلى بالصبر، ولكن أنا والأسرة تأثرنا جدًا ماديًا ومعنويًا، عشنا فترة جوع غير عادية، ولا أبالغ إذا قلت إن والدتي كانت تقدم لنا الماء بالملح على أنه شوربة، وباختصار أنا بكره السياسة لأنها أصابت والدي بالاكتئاب وجعلتني أعرف معنى الجوع".

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