كيف تغيرت ملامح نجوم «ذا فويس كيدز»؟





اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمجموعة من الصور لعدد من المواهب التي عرفها الجمهور منذ ظهورها على مسرح «ذا فويس كيدز» السنوات الماضية، لكن يبدو أن تغييرات كبيرة طرأت على هؤلاء النجوم الصغار، حتى أصبحوا الآن نجوما في بداية أطوار الشباب.



نهلة القلعي

فاجأت نهيلة القلعي جمهورها بمجموعة صور أبرزت جمالها، وقد طرأ على ملامحها تغييرات كثيرة بعد مرور 4 سنوات من مشاركتها في برنامج «ذا فويس كيدز»، حيث أطلت حديثا نهيلة بشكل مختلف أكثر حيوية وشبابا بملامح ناضجة وشعر أشقر واضعة أحمر شفاة وردي ليناسب إطلالتها الجديدة. بمجرد أن يظهور أحد نجوم برنامج الصوت الشهير «ذا فويس كيدز» حتى يصاب جمهور التواصل الاجتماعي بالدهشة الكبيرة بسبب كبر أعمارهم، بل يصل الأمر في بعض الأحيان إلى الصدمة لتلك التغييرات الجذرية التي يطل بها نجوم البرنامج مجددا.. ما القصة؟اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بمجموعة من الصور لعدد من المواهب التي عرفها الجمهور منذ ظهورها على مسرح «ذا فويس كيدز» السنوات الماضية، لكن يبدو أن تغييرات كبيرة طرأت على هؤلاء النجوم الصغار، حتى أصبحوا الآن نجوما في بداية أطوار الشباب.فاجأت نهيلة القلعي جمهورها بمجموعة صور أبرزت جمالها، وقد طرأ على ملامحها تغييرات كثيرة بعد مرور 4 سنوات من مشاركتها في برنامج «ذا فويس كيدز»، حيث أطلت حديثا نهيلة بشكل مختلف أكثر حيوية وشبابا بملامح ناضجة وشعر أشقر واضعة أحمر شفاة وردي ليناسب إطلالتها الجديدة.

نهلة القلعي

غنى بوحمدان أيضا أصابت النجمة غنى بوحمدان جمهور السوشيال ميديا بالكثير من الدهشة بعد ظهورها الأخير، حيث كتب بها رواد تويتر يعبرون عن تعجبهم بكونها أصبحت فتاة شابة بهذه السرعة، بعد مرور أربعة سنوات من اشتراكها في برنامج المواهب، بينما ردت غنى عليهم بغضب، قائلة: «أنا غنى العملاقة الصغيرة امبارح غنيت عطونا الطفولة نمتوا فقتوا لقيتوا عمري ١٤ سنة معقول كيف هيك كيف كبرت لازم اتقلص واصغر كيف هيك !» مضيفة: «لازم من وقت خلص البرنامج من خمس سنين ارجع اصغر لازم يكون عمري هلق ٣ سنين كيف هيك كبرت لحالي وكل العالم بتصغر، مسخرة ما ؟».

غنى بو حمدان

زين عبيد هذا الطفل السوري ذو الملامح الملائكية، الذي تعلق به الكثير مم المتابعين، زين عبيد، نجم TheVoiceKids الذي وقع في حبه أعضاء لجنة التحكيم وخاصة الفنانة نانسي عجرم، ظهر مجددا بإطلالة جذابة، مودعا ملامحه الطفولية إلى ملامح شابة، كما أنه بدا أكثر صحة بعدما خسر الكثير من وزنه في أحدث إطلالة له.

زين عبيد

لين الحايك

لم ينس جمهور التواصل الاجتماعي، حتى الآن ابتسامة الطفلة لين الحايك، حتى بعدما ظهرت حديثا عبر السوشيل ميديا، حيث تألقت نجمة ذا فويس كيدز بموسمه الأول 2016، بإطلالة مختلفة تماما عما كانت في السابق، وذلك بعدما طرحت عام 2018 فيديو كليب لها لأغنيتها "عم بكبر"، وإنما ابتسامتها الجذابة لم تتغير.