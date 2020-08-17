نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:05 م
الكل يهرول في كل إتجاه.. صوت طنين عربة الإسعاف مازال يدوي بين الجدران، قسم الطوارئ يعلن حالة التأهب والنفور، خطوات الطبيب متعجلة تختلط بصوت أنفاسه المتقطعة من فرط ااستعجاله، ضربات القلب سريعة.. النبض مازال يرسم تلك الخطوط المتعرجة، وأخيراً زفر الطبيب وهو ينظر لي بإطمئنان ويتمتم، "مبروك الدماغ حامل".
مشهد دائم متكرر كلما طرأت برأسي فكرة جديدة أو نبت بها حلم جديد، الأفكار والأحلام، أبناء عقولنا التي لا تكف عن التأمل والابتكار والتمني، تلح علينا أفكارنا وتتقلب بداخل روءوسنا كأنها جنين يرفص بقدميه يريد الخروج للحياة.
الفكرة تولد من رحم عقولنا.. تتغذى لشهور على مداركنا ومعارفنا وقدراتنا الخاصة، حتي تنتهي فترة حضانتها وتتلوى تطالبنا بالخروج للحياة.
كم من أفكار وأحلام أجهضتها متاعب الحياة واللا ممكن واللا متاح، أو أن تولد لقيطة نلقي بها في مكانٍ مظلم دون أن يرانا أحد، فقط لأننا لا نستطيع الجهر بهذا المولود، أو أنها تفرض نفسها على تلك الحياة وتصارع وتعارك حتى وهي تعلم أنها خاسرة في النهاية لا محالة.
أما تلك الأفكار والأحلام التي تتلقفها الحياة بالرحمة والعناية والإهتمام، تنمو وتشب ويشتد عودها حتى تصير يوماً ما ابناً يافعاً قوياً يخطف الأبصار ويجدد الآمال.
مشهد دائم متكرر كلما طرأت برأسي فكرة جديدة أو نبت بها حلم جديد، الأفكار والأحلام، أبناء عقولنا التي لا تكف عن التأمل والابتكار والتمني، تلح علينا أفكارنا وتتقلب بداخل روءوسنا كأنها جنين يرفص بقدميه يريد الخروج للحياة.
الفكرة تولد من رحم عقولنا.. تتغذى لشهور على مداركنا ومعارفنا وقدراتنا الخاصة، حتي تنتهي فترة حضانتها وتتلوى تطالبنا بالخروج للحياة.
كم من أفكار وأحلام أجهضتها متاعب الحياة واللا ممكن واللا متاح، أو أن تولد لقيطة نلقي بها في مكانٍ مظلم دون أن يرانا أحد، فقط لأننا لا نستطيع الجهر بهذا المولود، أو أنها تفرض نفسها على تلك الحياة وتصارع وتعارك حتى وهي تعلم أنها خاسرة في النهاية لا محالة.
أما تلك الأفكار والأحلام التي تتلقفها الحياة بالرحمة والعناية والإهتمام، تنمو وتشب ويشتد عودها حتى تصير يوماً ما ابناً يافعاً قوياً يخطف الأبصار ويجدد الآمال.
عقولنا لا تفقد خصوبتها ولا تكف عن صنع الحياة، كانت ومازالت وستظل ولودة تتمتع بوافر الصحة والكمال، وبرغم عشرات المحبطات، لا تغادرنا تلك البشري المبهجة.. مبروك الدماغ حامل.