نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

بناً يافعاً قوياً يخطف الأبصار ويجدد الآمال.

عقولنا لا تفقد خصوبتها ولا تكف عن صنع الحياة، كانت ومازالت وستظل ولودة تتمتع بوافر الصحة والكمال، وبرغم عشرات المحبطات، لا تغادرنا تلك البشري المبهجة.. مبروك الدماغ حامل.

الكل يهرول في كل إتجاه.. صوت طنين عربة الإسعاف مازال يدوي بين الجدران، قسم الطوارئ يعلن حالة التأهب والنفور، خطوات الطبيب متعجلة تختلط بصوت أنفاسه المتقطعة من فرط ااستعجاله، ضربات القلب سريعة.. النبض مازال يرسم تلك الخطوط المتعرجة، وأخيراً زفر الطبيب وهو ينظر لي بإطمئنان ويتمتم، "مبروك الدماغ حامل".مشهد دائم متكرر كلما طرأت برأسي فكرة جديدة أو نبت بها حلم جديد، الأفكار والأحلام، أبناء عقولنا التي لا تكف عن التأمل والابتكار والتمني، تلح علينا أفكارنا وتتقلب بداخل روءوسنا كأنها جنين يرفص بقدميه يريد الخروج للحياة.الفكرة تولد من رحم عقولنا.. تتغذى لشهور على مداركنا ومعارفنا وقدراتنا الخاصة، حتي تنتهي فترة حضانتها وتتلوى تطالبنا بالخروج للحياة.كم من أفكار وأحلام أجهضتها متاعب الحياة واللا ممكن واللا متاح، أو أن تولد لقيطة نلقي بها في مكانٍ مظلم دون أن يرانا أحد، فقط لأننا لا نستطيع الجهر بهذا المولود، أو أنها تفرض نفسها على تلك الحياة وتصارع وتعارك حتى وهي تعلم أنها خاسرة في النهاية لا محالة.أما تلك الأفكار والأحلام التي تتلقفها الحياة بالرحمة والعناية والإهتمام، تنمو وتشب ويشتد عودها حتى تصير يوماً ما ا