ضبط 1008 عبوات سلع فاسدة في مطروح

قال المهندس السيد أبواليزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه جرى شن حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة.وأضاف في بيان له، أنه جرى ضبط عدد 8 مخالفات تموينية تضمنت مخالفات عرض وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية (1008 عبوات مياه غازية وجبن وألبان) بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحلات.وأكد أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.