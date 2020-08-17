إنهاء أول خصومة ثأرية في قنا منذ جائحة كورونا

أنهت لجنة المصالحات بمحافظة قنا، الإثنين، أول خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الحجيرات في ظل أزمة كورونا، وما تبعها من قرارات بمنع إقامة التجمعات منذ 15 مارس الماضي.وأنهى الصلح بين أبناء العمومة بقرية الحجيرات بديوان العمدة محمد إسماعيل وعائلته أبناء عمومة في ظل غياب الأجهزة الأمنية كما هو متّبع من قبل في مثل هذه الجلسات العرفية.وتعد هذه الخصومة التي أنهيت بدخول أحد الأطراف حاملًا الكفن "القودة" على ولي الدم (والد المتوفى) في الخصومة، هي الأولى منذ منع إقامة المصالحات الثأرية، بسبب أزمة فيروس كورونا وفق قرارات الحكومة.واتفق الطرفان المتخاصمان في حضور جمع من أهل القرية والقرى المجاورة، ورئيس لجنة المصالحات، عبد المعطي أبوزيد، على إنهاء الخصومة بينهم وإفشاء السلام ومنع الصراع بينهم وفق محضر صلح مشروط.