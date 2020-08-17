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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنهاء أول خصومة ثأرية في قنا منذ جائحة كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:30 م
خصومة ثأرية
خصومة ثأرية
قنا: إسلام البكري
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أنهت لجنة المصالحات بمحافظة قنا، الإثنين، أول خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية الحجيرات في ظل أزمة كورونا، وما تبعها من قرارات بمنع إقامة التجمعات منذ 15 مارس الماضي.

وأنهى الصلح بين أبناء العمومة بقرية الحجيرات بديوان العمدة محمد إسماعيل وعائلته أبناء عمومة في ظل غياب الأجهزة الأمنية كما هو متّبع من قبل في مثل هذه الجلسات العرفية.

وتعد هذه الخصومة التي أنهيت بدخول أحد الأطراف حاملًا الكفن "القودة" على ولي الدم (والد المتوفى) في الخصومة، هي الأولى منذ منع إقامة المصالحات الثأرية، بسبب أزمة فيروس كورونا وفق قرارات الحكومة.

واتفق الطرفان المتخاصمان في حضور جمع من أهل القرية والقرى المجاورة، ورئيس لجنة المصالحات، عبد المعطي أبوزيد، على إنهاء الخصومة بينهم وإفشاء السلام ومنع الصراع بينهم وفق محضر صلح مشروط.

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