الكنيسة تحتفل بذكرى رحيل مويسيس أسقف أوسيم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بذكرى رحيل القديس مويسيس أسقف أوسيم.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن القديس الأنبا مويسيس أسقف كرسي أوسيم، كان درس علوم الكنيسة ورسم شماسًا، ثم قصد برية شيهيت وترهب عند رجل قديس وقضي في خدمته ثماني عشرة سنة، ثم أسقفًا لأوسيم بعد الأنبا جمول.وأضاف "السنكسار"، أنه قاسي مع البابا ميخائيل بطريرك الإسكندرية السادس والأربعين شدائد عظيمة وصنع الله علي يديه آيات وعجائب كثيرة، فكان يتنبأ عن الحوادث قبل وقوعها، ومنها أنه قال مرة لأنبا تادرس أسقف مصر، "إن الملك لن يعود إلى ملكه"، وهكذا كان ولما أكمل سعيه ووصل إلى شيخوخة صالحة مرض قليلًا، وإذ عرف وقت رحيله بارك شعبه ورحل بعد أن أقام علي كرسيه عشرين سنة.