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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«جميلة ورشيقة».. سر تصدر نجلاء بدر تريند جوجل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:11 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
نوران إمام
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للفنانة نجلاء بدر، 46 عاما، حيث تصدرت ترند جوجل بوسامتها ورشاقتها التي طالما كانت خاطفة للأنظار.

ونشرت الفنانة نجلاء بدر مساء أمس، فيديو لها وهي بصالون التجميل، حيث غيرت لون شعرها بـ«نيولوك» مدونة على الفيديو، قائلة: «شكرًا جزيلًا على اللوك الجديد.. ألفريد».

وانهالت التعليقات على الفنانة نجلاء بدر بالإشادات بمظهرها الجديد ومدى إعجابهم بها معلقين على الفيديو بـ«خسيتي وبقى شكلك أحلى»، وعلق البعض: «اللون جميل أوي عليكي» فيما قالت فتيات أخريات: «يا ريتنا نبقى زيك إزاي بتهتمي برشاقتك وشياكتك ومظهرك كدا؟».

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