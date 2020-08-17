اجتماع يناقش مشاكل العاملين بشركة النحاس المصرية

اجتمع المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مع اللجنة النقابية بشركة النحاس المصرية إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.ووفقًا لمصادر مطلعة فقد ناقش الاجتماع مطالب العاملين في شركة النحاس المصرية، والقدرة على حل الأزمات الموجودة في الشركة في ظل وجود خطة للتطوير وتنمية الإيرادات، وتحفيز العاملين على مضاعفة الإيرادات للتغلب على الخسائر.يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق الوزير الحالي، تعمل على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.