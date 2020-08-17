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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد موقف منوف الجديد بتكلفة 4 ملايين جنيه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:23 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى موقف مدينة منوف النموذجي الجديد المقام بمدخل المدينة على مساحة 6080م2 بتكلفة تقدر بـ4 ملايين جنيه وبسعة 120 سيارة، للوقوف على مدى جاهزيته وتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت لتقديم خدمات أفضل لمواطني مدينة منوف، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بمنوف لتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب منوف العمومى، رافقه أشرف الليثى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتفقد المحافظ الأعمال النهائية ووجه بتكثيف الأعمال لضمان سرعة الانتهاء وافتتاحه قريبًا وفق الجدول الزمنى المقرر، مشيرًا إلى أن موقف منوف يشمل خطوطا تربط بين منوف ومدن شبين الكوم والشهداء وكذا يخدم عدة قرى منها العراقية وتتا وغمرين والحامول وشبرا بلولة وغيرها ويتضمن كافة الخدمات والمرافق لخدمة أهالى المدينة.

كما وجه رئيس المدينة والقائمين على المشروع بتجهيز أماكن انتظار للمواطنين بشكل حضارى، مشيرا إلى أن نقل الموقف القديم من داخل المدينة سيسهم في إحداث سيولة مرورية داخل شوارع المدينة.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على متابعة كافة المشروعات التي تتم على أرض الواقع ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات.
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

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