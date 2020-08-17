بعد «واقعة الحصان».. روشتة لعلاج «العنف ضد الحيوانات»

ربما كانت الأحجار أحن كثيرًا من بعض البشر على مخلوقات الله، هذا المعنى الذي ورد بالقرآن الكريم، تأكد حرفيًا في الواقعة التي حدثت أمس حينما غابت معها كل مشاعر الرحمة، وقت أن انهال سائق عربة "كارو" بضرب حصان لم يستطع أن يجر العربة، بشاكوش على رأسه ليسقط الحصان على الأرض غارقا في دمائه، فيما يحضر السائق حصانا آخر على الفور، تاركًا الآخر يتألم ويبكي.تلك الواقعة التي حدثت لم تكن الأولى لانتهاكات مواطنين تمارس ضد الحيوانات، والتي يصادف أن يشاهدها البعض فيصورها وينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ السلطات المعنية في اتخاذ اللازم ضد مرتكبيها.وقالت دينا أبوالفتوح الناشطة في مجال الرفق بالحيوان، لـ"الدستور"، إن تلك الممارسات الشنيعة التي تتم بحق الحيوانات لا بد من تجريمها تجريمًا قويًا من قبل الدولة، وذلك بتفعيل قوانين الرفق بالحيوان وتطبيقها على أرض الواقع ومعاقبة كل من يخالفها، موضحة أن انتهاكات حقوق الحيوان وتعذيبه هي تصرفات تنعكس بشكل قوي على المجتمع وتفقده الرحمة وتشيع به الجرائم الأخرى، التي تعتمد جميعها هي الأخرى على القسوة والعنف.وأكدت أن العنف والقسوة بحق الحيوانات يبدأ منذ الطفولة، إذ أن هناك غيابًا واضحًا عند كثير من الأسر لبث الوعي لدى أطفالها بحقوق الحيوان، ووجوب رحمته فهو كائن يشعر مثله مثل الإنسان، لذا فالأمر يكبر مع الطفل المغيب عن دوره نحو الحيوانات، ويزداد استهتاره بحقوق هذا الحيوان الضعيف، ويبدأ في ممارسة العنف تجاهه، وبالتالي يصير العنف لديه أسلوبًا لا يشمل تعامله مع الحيوان فقط، بل يتخذه أسلوبًا مع الجميع، وهذا ما يفسر زيادة معدلات الجرائم بمجتمعنا بشكل واضح، مؤكدة أن مبادئ الرحمة والعطف لا تتجزأ.وشددت دينا على دور الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مراقبة انتهاكات حقوق الحيوان، موضحة أن دور هذه الهيئة لا بد ألا يقتصر على الإشراف على الحيوانات داخل المزارع فقط، بل يجب أن يشمل دورها متابعة كافة الحيوانات خارج المزارع مثل الخيول وغيرها، فيجب على الأقل أن يكون هناك إحصائيات دقيقة لجميع الدواب الموجودة لعمل التحصينات الطبية اللازمة لها، والإشراف الصحي الكامل عليها، لاسيما مع انتشار بعض الأمراض والأوبئة مثل فيروس"كورونا"، وبالطبع مراقبة التصرفات الموجهة لمثل هذه الحيوانات من قبل بعض المواطنين من إهمال وتعذيب وغيره، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين منهم، قائلة: "كيف لنا أن نحدد حمولة للسيارات النقل وغيرها من الجماد، ولا نحدد حمولة لهذا الكائن الذي يشعر ويتألم".كما أكدت ذوالفقار على ضرورة التوعية الدينية المستمرة من قبل رجال الدين للمواطنين على مدى حرمانية تعذيب الحيوان، وانتهاك حقوقه، وكيف أن ذلك يتنافى تمامًا مع تعاليم الدين الإسلامي والمسيحي.فيما أكد الدكتور عماد ناعوم نائب المدير العام ومدير الخدمات الطبية للرفق بالحيوان بجمعية مستشفى بروك الخيرية وهي أقدم جمعية خيرية للرفق بالحيوان في مصر، أنه لا بد من التوعية المستمرة للمواطنين، والتي تبدأ من توعية الأطفال منذ الصغر، مؤكدًا أن التوعية المستمرة هي الأكثر استدامة في تأثيرها من تفعيل القوانين الصارمة، وهذا لا يمنع من تطبيق القوانين أيضًا، ولكن بشكل متوازٍ مع التوعية.وأوضح أن المواطن البسيط يعد مشاركًا إيجابيًا بنشره أي صور أو فيديوهات توضح أيًا من أوجه انتهاكات تمارس ضد الحيوانات، وبالتالي يجب على الجهات الأمنية التدخل في الضبط على من قام بها، ثم اتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية عليه، وتفعيل قوانين الرفق بالحيوان.وأبدى الشيخ أحمد التركي إمام وخطيب بأوقاف القاهرة، انزعاجه بسبب تلك الواقعة، مؤكدًا أن العنف ضد الحيوان لا يقل في الإسلام عن العنف ضد الإنسان، ولا تختلف الجريمة بين هذا وذاك، وهنا ذكر قصة الجمل الذي شكى للرسول الله صلى عليه وسلم عندما آتاه وقد ذرفت عيناه، فمسح رسول الله له سَرَاته وذِفْراه (ظهره وأذنيه) فسكن، ثم قال: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أما تتقى الله في هذه البهيمة التي ملككها الله، إنه شكا إلىَّ أنك تجيعه وتدئبه (تتعبه)) رواه أبو داود وصححه الألباني.وتابع تركي، أن من "لا يرحم لا يٌرحم"، ولا بد من عقوبات رادعة بالمجتمع لكل من يوجه عنفًا ضد أي حيوان، كما أن هناك عقوبات للعنف ضد الإنسان.