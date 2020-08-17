رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

إطلاق مبادرة «إيدي في إيدك» لاستخدام مواد طبيعية بعالم التجميل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:11 م
عالم التجميل
عالم التجميل
شيماء دهب
طباعة
قرر مجموعة من الشباب الباحثين والصيادلة والمتخصصين بمجال التجميل يؤمنون بأهمية العودة للطبيعة، بإطلاق مبادرة تحت مسمى «إيدي في إيدك» للتوعية بأهمية العودة للطبيعة للشعر والبشرة والعمل على استخدام المواد الطبيعية في عالم التجميل.

من جانبه، قالت علياء على الصباغ المتحدث باسم الحملة، إن المواد الكيماوية واستخدامها على المدى الطويل للبشرة والشعر تعمل على إلحاق الأضرار العديدة بهم، لذا حرصنا على تقديم بدائل من منتجات طبيعية مثال زيت الأرجان، زيت جوز الهند، زيت شجرة الشاي خالية من الصوديوم والسيليكون والسفات وهي مواد تدمر البشرة والشعر.

وأضافت لـ«الدستور» تعمل المواد الكيمائية على تغيير الروابط الطبيعية لشعرك مما يجعله عرضة للضرر، والسقوط والتكسر في المستقبل، لكن استخدام مواد طبيعية 100% يعمل على إصلاح الشعر وترميمه.

وتابعت: «أما عن زيت الجوجوبا، اللافندر، الجرجير، الخروع وهي من المكونات الأساسية بالزيت تعمل على زيادة طول الشعر من 4 إلى 7 سم، بالإضافة لتغذية الشعر، تقوية جذوره، الحفاظ على شكله لامع وصحي بالإَضافة لقدرة هذه الزيوت على تنشيط الدورة الدموية بالشعر».

موضوعات متعلقة

«التموين» توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

تبدأ بـ7 محافظات.. تفاصيل خطة إحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مواد غذائية ومستلزمات طبية إلى لبنان

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين» توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

رسميا.. مجلس النواب يوافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

خلاف والده مع السادات.. الأزمة الأكبر في حياة عزت أبوعوف

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

الشيخوخة المبكرة.. مَنْ الأكثر عرضة للإصابة بمرض العصر؟

خبير: يجب إبراز دور الأفراد بعد انحسار كورونا للحفاظ على البيئة

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

بدء احتفالية «الأعلى للثقافة» بمئوية على الراعي

«جنوبيان» تحيي حفلًا غنائيًّا في ساقية الصاوي

لماذا وقع الاختيار على جزيرة الزمالك كـ باكورة لـ«ذاكرة المدينة»؟

عشماوي: 21 دار نشر مشاركة بملتقى الساقية السنوي للكتاب