إطلاق مبادرة «إيدي في إيدك» لاستخدام مواد طبيعية بعالم التجميل

قرر مجموعة من الشباب الباحثين والصيادلة والمتخصصين بمجال التجميل يؤمنون بأهمية العودة للطبيعة، بإطلاق مبادرة تحت مسمى «إيدي في إيدك» للتوعية بأهمية العودة للطبيعة للشعر والبشرة والعمل على استخدام المواد الطبيعية في عالم التجميل.من جانبه، قالت علياء على الصباغ المتحدث باسم الحملة، إن المواد الكيماوية واستخدامها على المدى الطويل للبشرة والشعر تعمل على إلحاق الأضرار العديدة بهم، لذا حرصنا على تقديم بدائل من منتجات طبيعية مثال زيت الأرجان، زيت جوز الهند، زيت شجرة الشاي خالية من الصوديوم والسيليكون والسفات وهي مواد تدمر البشرة والشعر.وأضافت لـ«الدستور» تعمل المواد الكيمائية على تغيير الروابط الطبيعية لشعرك مما يجعله عرضة للضرر، والسقوط والتكسر في المستقبل، لكن استخدام مواد طبيعية 100% يعمل على إصلاح الشعر وترميمه.وتابعت: «أما عن زيت الجوجوبا، اللافندر، الجرجير، الخروع وهي من المكونات الأساسية بالزيت تعمل على زيادة طول الشعر من 4 إلى 7 سم، بالإضافة لتغذية الشعر، تقوية جذوره، الحفاظ على شكله لامع وصحي بالإَضافة لقدرة هذه الزيوت على تنشيط الدورة الدموية بالشعر».