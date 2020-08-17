البرلمان يقر وقف التعامل مع المتهمين بالتهرب الجمركى

أقر البرلمان وقف التعاملات الجمركية الخاصة بالمتهمين في جرائم التهرب الجمركي لحين صدور حكم نهائي في الدعاوى المقامة ضدهم، أو التصالح فيها، مع الالتزام بدفع كل الضرائب والرسوم المستحقة على البضائع محل الجريمة، والتعويض المقرر عليها بموجب قرار المحكمة.جاء ذلك في المادتين 80، 81 من قانون الجمارك الجديد الذي يناقشه البرلمان خلال جلسته العامة اليوم، إذ قضت المادة 80 بوقف التعامل مع كل من يصدر ضده حكم نهائي بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون إلى أن يتم تنفيذ العقوبة، أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، حيث أجازت المادة 81 من القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في جرائم التهرب خلال مدة تصل إلى عامين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة، مقابل التزام المتهرب بسداد مقابل التعويض كاملًا.وفي حال التصالح ترد البضائع المضبوطة، ما لم تكن من البضائع الممنوعة، ففي هذه الحالة تتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن، أو إعدامها على نفقته وفقًا لما تقرره الجهة الرقابية المختصة، مع رد وسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب.كما يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، حيث تحكم النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة.