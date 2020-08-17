جامعة أسيوط: انتظام سير إجراء الاختبارات داخل الكليات (صور)

قال الدكتور شحاته غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، إن لجنة متابعة اختبارات القدرات لأعمال الاختبارات للعام الجامعي 2020-2021 داخل كليات الفنون الجميلة والتربية النوعية والتربية الرياضية بالجامعة تقوم بعملها للتأكد من انتظام سير العمل بها مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي أثناء الاختبارات.وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن اللجنة تحت رئاسته وتتولى متابعة تنفيذ اختبارات القدرات داخل الكليات الثلاثة طبقًا للخطة الموضوعة لها، ورصد المعوقات التي قد تطرأ خلال الاختبارات ووضع الحلول الملائمة لها، وتلقّي التقارير من لجان اختبارات القدرات ورفعها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ اللازم بشأنها.وأكد الدكتور شحاتة انتظام أعمال الاختبارات على نحو هادئ ومنظم، والتزام إدارات الكليات بالتوجيهات الصادرة لهم بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب والتيسير عليهم وتذليل العقبات التي تواجههم مع التشديد على التواجد اليومي للعمداء داخل مقار لجان الاختبارات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بالإشراف على الاختبارات وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وتوجيه لهم الإرشادات اللازمة.وأشار الدكتور شحاته غريب إلى تفقّد أعضاء اللجنة بشكل دوري لكل كلية على حدة للتأكد كذلك من الالتزام بكل الضوابط الوقائية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من استخدام كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب وتقسيم الطلاب إلى مجموعات قليلة العدد لمنع التكدس، وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات الشخصية وأدوات تعقيم الأسطح والمكاتب لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.وأضاف الدكتور أحمد محمد عبدالمولى، وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ومقرر اللجنة، أن اللجنة المُشكلة لمتابعة اختبارات القدرات بالجامعة تضم كذلك الدكتورة أطياف محمد يوسف وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد علي عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عزت عبدالمنعم مرغني وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبة جمال الدين راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتور طارق صلاح الدين سيد الأستاذ بكلية التربية الرياضية، والدكتور كيلاني عبدالراضي محمود الأستاذ بكلية الحقوق.