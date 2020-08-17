«الزراعة»: افتتاح وحدة للتصميم والتحليل الإحصائى بالدقهلية

قالت الدكتورة منال سالم، مدير المعمل المركزي للتصميم والتحليل الإحصائي، إنه تم افتتاح وحدة جديدة تابعة للمعمل بمحطة بحوث تاج العز الزراعية بمحافظة الدقهلية، بحضور وليد فارس، وكيل المعمل، والدكتور سليمان جمعة، مدير محطة تاج العز الزراعية؛ تزامنًا مع إقامة دورة تدريبية للتّصميم والتحليل الإحصائي للباحثين والمهندسين الزراعيين بمحطة تاج العز الزراعية.أضافت سالم، في تصريحات الإثنين، أن المعمل المَركزي لبحوث التصميم والتحليل الإحصائي يهدف إلىالمساعدة في تحليل البيانات وتفسير النتائج إحصائيًا للتجارب الزراعية وتعميق المفاهيم الإحصائيّة لدى الباحثين بالمركز من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، وتطوير أساليب العرض البياني للمتغيرات الاقتصادية والتجريبية وبحوث العمليات ومراكز المعلومات لدعم اتخاذ القرار.