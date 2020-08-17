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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق اسم الفريق العصار على محور «مصر الجديدة-تحيا مصر»

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:58 م
الفريق محمد العصار
الفريق محمد العصار
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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة على إطلاق اسم الفريق محمد العصار على المحور الممتد من مصر الجديدة (ألماظة) حتى كوبري تحيا مصر (روض الفرج)، بطول 14 كم، واسم البطل الشهيد هشام بركات على شارع الطيران سابقا من تقاطعه مع محور العروبة حتى تقاطعه مع طريق مصطفي النحاس بطول 3.5 كم.

وأكد محافظ القاهرة، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضور نوابه والسكرتير العام والمساعد ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ضرورة مراجعة كافة العقارات ذات الطراز المعمارى بالعاصمة من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها نظرا لقيمتها التراثية الكبيرة، وكذلك مراجعة ملكيات تلك العقارات والمتعاملين عليها ومراجعة الأنشطة التي تمارس فيها وإخلائها على الفور من أى أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية.

وأوضح أن العاصمة بها أكثر من 500 عقار من طراز معماري مميز يحظى باهتمام كبير من الدولة، منوها بوجود لجان على مستوى عال برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير القاهرة الخديوية.

وشدد المحافظ على جدية الدولة في تحديد المسئوليات عند حصر العقارات الآيلة للسقوط ومحاسبة المقصرين في التعامل الفورى معها، لافتا إلى ضرورة المرور الدورى على هذه العقارات ومراجعتها وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأمن.

كما نوه بأن ملف الاستثمار في المحافظة سيشهد خلال الفترة المقبلة مراجعة كبيرة لتبسيط الإجراءات وتلافى المعوقات، كما سيكون محل اهتمام لجذب المستثمرين وتحقيق عوائد تسهم في حركة الاستثمار والتجارة في الاقتصاد المصري.

ووجه بضرورة مراجعة كافة المشروعات بالمحافظة ووضع خطط للانتهاء منها بأسرع وقت ممكن، ووضع منظومة متكاملة لأملاك المحافظة وكيفية التعامل معها، ووضع قاعدة بيانات مشتركة لكل أملاك المحافظة بمناطق القاهرة المختلفة للتعامل معها كوحدة واحدة.

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