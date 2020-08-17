كريم عفيفي: مسرحية «علاء الدين» كسرت عقدة الخواجة

أعرب النجم الشاب كريم عفيفي، عن سعادته بالمشاركة في بطولة عمل مسرحي بحجم "علاء الدين" بكل ما يحتويه من إبهار شديد في كافة تفاصيل العمل، بداية من الملابس والموسيقي وحتى التكنولوجيا الحديثة التي لم نرها من قبل سوي في المسارح العالمية وكنا نعتبرها "عقدة الخواجة ".وقال النجم في تصريحات صحفية،" بدايتي كانت من المسرح وانطلاقتي جاءت علي خشبته، ولكن العمل في مسرح كايرو شو يتميز بالاحترافية الشديدة، والنظام الدقيق في كافة التفاصيل الي جانب الروح الحلوة التي تحيط بالمكان".وعن شخصية " قفة" التي يقدمها في المسرحية، أشار الفنان كريم عفيفي إلي أنها أضافت بهجة وروحا إلي العمل، علي الرغم من أنها غير موجودة في النص الأصلي، وأضاف مازحا " قفه هو البديل لقرد علاء الدين في القصة الأصلية لكن عشان مش هينفع نجيب قرد علي المسرح اخترعنا قفة"، وتابع "قفة" أضاف أيضا بعدا إنسانيا هاما وهو قيمة الصداقة الحقيقية التي لا تهتز حتي وان تسببت لطرفيها في مشاكل.وحول علاقته بالنجم الكبير أحمد عز، قال إنه "ميجا ستار" كما يجب أن يكون وأنه كان مفاجأة كبيرة له داخل وخارج العرض، مضيفا: "علي الرغم من سعادتي الكبيرة بالعمل مع نجم بحجمه حين عرض علي الدور، إلا أنني لم أتصور مدي رقيه علي المستوي الإنساني واحترامه للجميع ومساعدته وتشجعيه الدائم لي ولهم، وعلي مستوي العمل لم أتخيل أن يكون له هذا الحضور الكبير والتمكن في أول ظهور له علي المسرح ".