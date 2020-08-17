بعد نشر «الدستور» قصته... «الصحة» تتكفل بعلاج «طفل العجانة»

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة، كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع أسرة الطفل محمد مصطفى، والمعروف "طفل العجانة"، والذي اتهمته أسرته في محافظة أسوان، بإلقاء صاحب مخبز طفلهم الذي لم يبلغ 15 عامًا، في عجانة الخبز، بعد مشادة كلامية بينهما، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها مالك المخبز إلى التصرف بعنف مع نجلهم، لكنها كانت "الضربة لقاتلة"، التي كادت أن تودي بحياته، موضحًا أنها شددت على سرعة الاستجابة لمناشدته.ولفت مجاهد إلى أن المكتب الإعلامي تواصل مع "عبدالله" شقيق الطفل محمد مصطفى، والذي نشر استغاثة عبر موقع "الدستور" يناشد وزيرة الصحة علاج شقيقه إثر تعرضه لحادث إلقاء بعجانة الفرن الذي يعمل به إثر مشادة بينه وبين أحد العاملين بالفرن.وأوضح مجاهد، أن المكتب الإعلامي تواصل مع إدارة مستشفى أسوان الجامعي أيضًا للإفادة بحالة الطفل، والذي تبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وإصابة بالغة بالحبل الشوكي، أدى إلى شلل رباعي.وأضاف أنه جار عرض التقارير الطبية الخاصة بمحمد علي، استشاري العظام والمخ والأعصاب وفور استقرار حالة "محمد"، سيتم نقله إلى القاهرة للمناظرة حالته وعمل اللازم طبيًا له.وأكد مجاهد تشديد القيادة السياسية لسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى لكل من لديه شكوى أو حالة إنسانية أو مفقود يستطيع إرسالها من خلال تطبيق واتس رقم ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧.ونشرت «الدستور» تحت عناوين («عضمه اتكسر».. تفاصيل «عجن» طفل داخل مخبز في أسوان- و«قالولي أخوك مش نافع تاني».. شقيق «طفل العجانة» يناشد وزيرة الصحة بالتدخل لعلاجه)، تفاصيل الواقعة فضلًا عن مناشدات أسرة الطفل.