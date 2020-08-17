وحيد حامد ينهي كتابة 10 حلقات من «الجماعة 3»

انتهى الكاتب الكبير وحيد حامد، من كتابة 10 حلقات كاملة من الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، ويأتي الجزء الثالث مكملًا للأجزاء السابقة، والتي عرضت في 2010 و2017، والتي أبدع فيها في سرد وتوثيق أجزاء دقيقة من التاريخ المعاصر لمصر.ومن المنتظر أن تجمع جلسة خاصة بين وحيد حامد ومسئولي الشركة المتحدة والمخرج محمد ياسين، الذي تعاقد بشكل رسمي على مهمة إخراج الجزء الثالث من المسلسل، وذلك لتحديد أبطال العمل المشاركين في هذا الجزء، إذ من المقرر أن يضم الجزء الجديد 300 ممثل، ما بين أبطال رئيسيين وضيوف شرف مع الاحتفاظ ببعض نجوم الجزء الثاني ومنهم صابرين وعبدالعزيز مخيون.ويعاين المخرج محمد ياسين حاليًا عددًا من مواقع التصوير للاستقرار عليها لبناء الديكورات، خاصة وأنها تحتاج وقتًا ومجهودًا كبيرين.وشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" أكثر من 300 شخصية، منهم الفنان عبدالعزيز مخيون في دور "الهضيبي" في نهاية الجزء الأول، والفنان محمد فهيم دور "سيد قطب"، وصابرين بشخصية "زينب الغزالي"، وكذلك قدم ياسر المصري دور "عبدالناصر"، واستمر أحمد عزمي بشخصيته التي قدمها في الجزء الأول وهي شخصية "عبدالرحمن السندي".