لمدة أسبوع.. غلق المحال المتعدية على الشوارع بكفرالشيخ

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، عددًا من الشوارع بمناطق متفرقة داخل مدينة كفرالشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لسير العمل وخدمات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.وبدأ محافظ كفرالشيخ، جولته بتفقد شارع المزلقان الوسطاني، وشارع المحطة، كذا مزلقان الإنشاء والتعمير، موجها برفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع الرئيسية والفرعية من "البروزات أمام المحلات وفرش الخضار وتند القماش وشوايات المأكولات وفتارين الأطعمة"، والباعة الجائلين، وتكثيف الحملات على مدار اليوم، لعدم السماح باستغلال الطرق والشوارع والقضاء على كافة الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقرر محافظ كفرالشيخ، غلق المحال المتعدية على الشوارع لمدة أسبوع لتكرار تحذيرها، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن.