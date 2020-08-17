بيل جيتس: العالم سيتخلص من كورونا بحلول 2022

تصدّر الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس طوال جائحة فيروس كورونا عناوين الصحف، خاصة لجهوده في مكافحة الفيروس، وفي مقابلة مع موقع «وايرد»، تنبأ جيتس بموعد انتهاء الجائحة التي شلت حركة العالم.يذكر أن جيتس كان قد تنبأ بتفشي فيروس قاتل في 2015، في فيديو انتشر بشكل كبير بعد تفشي فيروس كورونا حول العالم قبل 6 أشهر.وسئل جيتس في مقابلة مع موقع وايرد عن توقعاته بموعد نهاية هذا الوباء، وأجاب مؤسس شركة مايكروسوفت إنه يعتقد بأن دول العالم الأول ستتمكن من تجاوز أزمة كورونا بعام كامل قبل الدول الفقيرة.وعن نهاية كورونا، قال جيتس: "أنا أشعر أنه بالنسبة للعالم الغني، سنكون قادرين إلى حد كبير على القضاء على كورونا بحلول نهاية عام 2021، وبالنسبة للعالم بأسره بحلول نهاية عام 2022".وأضاف: "خط الإنتاج في مجال توسيع نطاق التشخيص والعلاجات الجديدة واللقاحات، أمر مثير للإعجاب حقا".ولم يتغاض جيتس عن الأثر الكبير للفيروس على الاقتصاد العالمي، وقال: "يجب أن نعرف أن هناك أضرارا اقتصادية وديونا بقيمة تريليونات الدولارات".