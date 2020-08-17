الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بالقديسة دى سيلفا

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الإثنين، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة بياتريس دى سيلفا مؤسسة رهبنة وسام الحبل بلا دنس، التي ولدت عام 1424 في مدينة سبتة في شمال إفريقيا وكان والديها هم رودريجو جوميز دا سيلفا وإيزابيلا دي مينيسيس وكان أخوها هو الطوباوي أماديو دي سليفا.روى الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، قصة حياة القديسة قائلًا: "تقول القصة إن والد بياتريس كلف رسامًا إيطاليا برسم لوحة لمريم العذراء تحمل ابنها الطفل يسوع ويحيط بها القديس فرنسيس الاسيزي والقديس انطونيوس البدواني، وطلب الرسام الفتاة بياتريس كنموذج لرسم مريم العذراء، وقبلت الفتاة لكنها لم تفتح عينيها أبدًا خلال رسم اللوحة وكانت طوال الوقت تتأمل في مريم العذراء وتصلي بصمت".وتابع: "ولا تزال هذه اللوحة تعرف اليوم باسم العذراء مريم ذات العيون المغلقة. وفي عام 1447 فى سن العشرين رافقت بياتريس السيدة إنفانتا إيزابيلا التى سوف تصبح ملكة البرتغال بعد زواجها من الملك جون الثاني، فجذب جمال وفضيلة بياتريس بعض النبلاء القشتاليين فقاموا بالمكائد ضدها، رأت الملكة إيزابيلا نفسها في بياتريس منافسًا خطيرًا، فقامت بحبسها في صندوق لمدة ثلاثة ايام دون أن تقدم لها طعامًا أو شرابًا مما يعرض حياتها للخطر، وخلال حبسها كانت تصلي تتضرع دائما وتطلب معونة مريم العذراء".وأوضح: "فظهرت لها مريم العذراء مرتدية ملابس بيضاء وزرقاء وطلبت من بياتريس أن تقوم بتاسيس رهبانية باسم (وسام الحبل بها بلا دنس)، وعند أطلاق سراحها بتدخل خالها جيوفاني مينيسيس، ذهبت لمدينة توليدو برفقة وصيفتين ويقال إن القديس فرنسيس الاسيزي والقديس انطونيوس البدواني ظهر لها أثناء الرحلة لمرافقتها وتشجيعها لكى تحقق طلب العذراء مريم، دخلت دير سان دومينيكو (إل ريال) الدومينيكاني حيث عاشت حوالى ثلاثين عامًا، وكانت تقضي ساعات طويلة ساجدة أمام القربان، وكانت تتوسل بحرارة للسيدة العذراء لكى تحصل على الموافقة البابوية لاعتماده هذه الرهبنة".وأكمل: "وبدأت عائلة رهبانية جديدة باسم راهبات وسام الحبل بلادنس متخذة قوانين القديس فرنسيس الاسيزي ووافق البابا إنوسنت الثامن على قانون الرهبنة في 30 أبريل عام 1489، وبفضل دعم إيزابيلا الكاثوليكية، ملكة إسبانيا المستقبلية، التي أعطت بياتريس قصر جاليانا في طليطلة مع الكنيسة المجاورة، أسست الراهبة وسام الحبل بلا دنس".واختتم: "وبعد وفاتها تم دمج هذه الجماعة الجديدة مع الرهبنة الفرنسيسكانية، ورقدت في الرب يوم الأول من سبتمبر عام 1490، وقد قامت بمعجزات كثيرة بعد وفاتها وطلب شفاعتها. وقام بإعلان قداستها البابا بولس السادس في عام 1976 فلتكن صلاتها معنا".