«البيئة»: البدء فى طرح استثمارات ببعض أنشطة المحميات

قال محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، إنه تم البدء في الاستثمار في المحميات الطبيعية، لكن الاستثمار حاليًا في محمية رأس محمد ووادي الريان ودجلة الخاصة بمراكز الزوار الموجودة في المحميات، ويتطلب شركات متخصصة لتشغيلها وتقديم الخدمات لزوار المحمية بكل ما يتطلب.وأوضح رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن الأنشطة داخل المحميات الطبيعية تتضمن الخدمات الخاصة لتقديم كل ما هو يتطلبه الزائر أثناء زيارته للمحمية من خلال مركز الزوار، والأنشطة الترفيهية التى يمارسها داخل المحمية سواء احتياجته لمظلات أو توعية، وتناول الواجبات السريعة داخل المحمية أثناء الزيارة والهدايا، قائلًا: "كل ما يحتاجه الزائر أثناء الزيارة ممكن يلاقيه من خلال هذه المنافذ".وتابع "سالم"، أن الوزارة قامت بتطوير البنية التحتية للمحميات، وقام جهاز شئون البيئة بإقامة منشآت للاستثمار بها، مطالبين بوجود شركات متخصصة لتشغيل هذه المنشآت أو الخدمات، منوهًا أن عملية التطوير الذى قام بها جهاز شئون البيئة تشمل أعمال تطوير لهذه الأماكن من أجل تقديم أفضل الخدمات للزوار.وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في تصريح سابق لها، إنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة فنية لتلقي وبحث العروض الفنية والمالية للاستثمار في المحميات، في ضوء الموافقة على طرح الاستثمارات لبعض الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.