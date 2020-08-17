الطبيب فاقد بصره في مواجهة كورونا: بدأت في التأقلم.. و«مش عايز أتنسي»

قال الطبيب محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في أثناء علاجه مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل ببلطيم، إن فترة علاجه الماضية، التي وصلت لمدة 3 أشهر، لم تفلح حتى الآن في إعادة نظره الذي تم فقدانه.وأضاف الطبيب، لـ"الدستور"، أنه بدأ يتأقلم على وضعه الحالي "كفيف" في حياته الحالية، لافتا إلى أنه يقوم حاليا بالبحث عن بدائل لكي يستطيع إكمال حياته رفقة زوجته وطفله يحيى، وأن حياته الآن تقتصر على استقبال الزائرين فقط- وهو ما يغضبه- مطالبا الدولة والمواطنين ونقابة الأطباء بعدم نسيانه، مختتما حديثه بقوله: "مش عايز أتنسي، أنا مواطن قدمت لمصر كتير".وقال قنيبر إنه متفائل ولا يترك نفسه فريسة للحزن والاكتئاب، وإن زوجته تقف في ظهره من أجل تحقيق ذلك، متوجها بالشكر لها ولكل من دعمه ووقف جانبه وسانده في محنته.