«الثقافي الفرنسي» يطلق منحة «طه حسين» للناشرين والترجمات
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:01 م
إيمان عادلطباعة
أعلن المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة إطلاق برنامج الدكتور الأديب طه حسين المنحة الموجهة للناشرين المصريين من أجل تقديم مشاريع ترجمة كتب فرنسية إلى اللغة العربية، وذلك في إطار برنامج طه حسين الخاص به وهذه الدعوة مفتوحة حتى 17 سبتمبر 2020.
ويعين برنامج طه حسين الناشرين المصريين على تمويل الترجمة العربية لأعمال فرنسية، بل وتمويل إنتاجها في بعض الحالات (القصص والكتب المصورة المترجمة من الفرنسية)، ويعتبر برنامج طه حسين مكملًا لبرنامج المعهد الفرنسي بباريس لدعم النشر – نقل الحقوق (shorturl.athnzZ8 ).
وسيتولى مكتب الكتاب التابع للمعهد الفرنسي بمصر فحص المشاريع المقدمة إليه، وستعلن نتيجة المداولة في منتصف شهر أكتوبر 2020، ويدعو المعهد الفرنسي بمصر الناشرين المصريين إلى التواصل مع مكتب الكتاب التابع له، عن طريق بريده الإلكتروني [email protected] لإبلاغه بمشاريعه.
ويعين برنامج طه حسين الناشرين المصريين على تمويل الترجمة العربية لأعمال فرنسية، بل وتمويل إنتاجها في بعض الحالات (القصص والكتب المصورة المترجمة من الفرنسية)، ويعتبر برنامج طه حسين مكملًا لبرنامج المعهد الفرنسي بباريس لدعم النشر – نقل الحقوق (shorturl.athnzZ8 ).
وسيتولى مكتب الكتاب التابع للمعهد الفرنسي بمصر فحص المشاريع المقدمة إليه، وستعلن نتيجة المداولة في منتصف شهر أكتوبر 2020، ويدعو المعهد الفرنسي بمصر الناشرين المصريين إلى التواصل مع مكتب الكتاب التابع له، عن طريق بريده الإلكتروني [email protected] لإبلاغه بمشاريعه.