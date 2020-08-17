«مستقبل وطن» يوافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للنواب

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول والأمين العام لحزب "مستقبل وطن" إنه يتقدم بكل الشكر والتقدير لائتلاف دعم مصر على الجهد المبذول في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.وأشار "الشريف"- في بيان اليوم الإثنين- إلى أن هذا المشروع هو الأهم للنواب، وهذا القانون لم يتم إلا بحسابات دقيقة جدا ودون مراعاة للأحزاب أو النواب وراعي المصلحة العامة جدا، متابعا: "هذه شهادة لله وللوطن ولذلك نعلن موافقتنا كحزب مستقبل وطن على مشروع القانون".وتحدى رشاد أي نائب أن يكون هناك خطأ في القانون، قائلا "لا توجد أي أخطاء حسابية أو انحراف معياري أو غير ذلك ولكن البعض يرى أن هناك خطأ سياسيا ونحن لا نراعي ذلك بل نراعي المصلحة العامة لهذا الوطن".وأضاف أن مشروع القانون لم يقدم إلى البرلمان إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة حتى لا يضار أحد ومراعاة التمثيل العادل للجميع.