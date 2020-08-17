البرلمان يوافق على 50 اقتراحًا برغبة من النواب لخدمة المواطنين

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 50 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب، بشأن طلبات وخدمات للمواطنين، وقرر إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم للتنفيذ.وتشمل الاقتراحات برغبة التى وافق عليها المجلس، الاقتراحات المقدمة من، النائب أحمد رسلان، بشأن افتتاح مكتب تراخيص مرور بمركز ومدينة سيوة في محافظة مطروح، والعضو مصطفى جمعة الطلخاوى، بشأن إنشاء فرع لمصلحة الجوازات والهجرة بالدخيلة– محافظة الإسكندرية، والعضو بسام فليفل، بشأن إنشاء سجل مدني بقرية الطيبة- مركز نبروه- محافظة الدقهلية، والعضو أحمد العوضى، بشأن تطوير وحدة مرور السنبلاوين محافظة الدقهلية، والعضو مهدى العمدة، بشأن إنشاء وحدة استخراج تراخيص سيارات بمركز سيدي برانى محافظة مطروح، والعضو عصام أبوالمجد، بشأن تشغيل مكتب سجل مدني بقرية الظواهري مركز ههيا محافظة الشرقية، والعضو زينب سالم، بشأن تجديد سجل مدني بمركز أبوكبير محافظة الشرقية، والعضو على أبودولة، بشأن إنشاء وحدة مرور بمركز ومدينة الفشن محافظة بنى سويف، وجابر الطويقى، بشأن إنشاء سجل مدني بقرية الخيام مركز دار السلام محافظة سوهاج، والعضوين أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن إنارة الطريق من الكيلو (40) صحراوي وحتى كوبري قرية (7) بنجر السكر محافظة الإسكندرية، والعضو سمير رشاد أبوطالب، بشأن تحويل مسار الضغط العالي الكائن بقرية بوجه مجلس قروي طحا مركز سمالوط محافظة المنيا.كما تشمل اقتراحات برغبة مقدمة من العضو عصام خلاف، بشأن تدعيم عزبة على رمضان التابعة لقرية النواميس بأعمدة إنارة مركز الواسطى محافظة بنى سويف، والعضو حسام العمدة، بشأن توفير محولات كهرباء لإنارة طريق بدهل منشأة أبومليح مركز سمسطا محافظة بنى سويف، والعضو سلامة الجوهرى، بشأن رفع أسلاك الضغط العالي وتحويلها إلى كابلات أرضية بقرية كفرالعرب مركز زفتى محافظة الغربية، والعضوين أحمد رسلان، أحمد الشريف، بشأن تقنين وضع اليد على الأراضي بمحافظة مطروح، والعضو جمال هندى، بشأن فتح منفذ بريد بقرية الفنت الغربية مركز الفشن- محافظة بنى سويف، والعضو سهير الحادى، بشأن استكمال مكتب بريد بقرية أبوخرص- مركز أبوتيج محافظة أسيوط، وإبراهيم نظير، بشأن إنشاء عدد 3 مكاتب بريد بقرى بنى إدريس، بوق، الشيخ عون الله– مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وآخرين.كما وافق مجلس النواب على تقريرى اللجنة بشأن اقتراحين بقانونين، ووافق على إحالتهما للجان المختصة لمناقشتها، وهما اقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 1937 وتعديلاته بإصدار قانون العقوبات المصري، واقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور.