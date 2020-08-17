برلمانى ينتقد تقليص مقاعد بورسعيد.. و«عبدالعال» يرد: يجب تنحية المصالح الشخصية

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر «فني»، مقدمًا الشكر لائتلاف دعم مصر عليه.وطالب النائب برد عن تقليص عدد المقاعد المخصصة لمحافظة بورسعيد، حيث قال: «كان مخصصا لها في الماضي 6 مقاعد، ثم أصبح في الانتخابات الماضية 5 والآن جاء هذا المشروع لتصبح 4 في النظام الفردي»، مطالبًا بالرد على هذا الأمر.من جانبه، قال الدكتور علي عبدالعال إن تقسيم الدوائر ليس عملية حسابية وعلى الجميع تنحية المصالح الشخصية والحزبية.وأضاف: «أنا شخصيا من محافظة أسوان وتم إلغاء الدائرة الانتخابية بدراوة وأنا من هذه الدائرة، لكن طالما هناك معايير تطبق على الجميع لابد من إعلاء المصلحة الوطنية».