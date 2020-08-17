فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2020- 2021، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.وأضافت القباج، في تصريحات أمس، أنه تم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.من جهته، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يحق التقدم للدبلومة لكل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريري.وأضاف عثمان أنه يتم تلقي الطلبات على الموقع الإلكتروني لكلية الآداب جامعة القاهرة، خلال الفترة من ١٥ أغسطس وحتى ١٥ سبتمبر، وأنه لن يتم قبول أي طلبات تقدم إلا عن طريق الرابط المعلن على الموقع الإلكتروني وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.