بعد الإعلان عن المصروفات.. ماذا قال طلاب الجامعات الخاصة؟

سادت حالة من الغضب بين أولياء الأمور بعد الإعلان عن مصروفات الجامعات الخاصة، خاصة بعد ارتفاع تنسيق «الحكومية»، حيث إن نسب الحاصلين على مجاميع مرتفعة من 95% إلى 100%.ملك بدر، 41 عامًا، أحد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، وحصل ابنها على مجموع ضعيف في الثانوية العامة لهذا العام، ولن يستطيع اللحاق بالجامعات الحكومية التي رفعت التنسيق هذا العام، قال: «الجامعات الحكومية التنسيق بتاعها السنة دي مرتفع، بسبب وجود عدد كبير من الطلاب المتفوقين فوق الـ95% عشان كدة الكليات نازلة بتنسيق عالٍ».وأضافت في تصريحات لـ«الدستور»: «اخترت لابني كلية هندسة خاصة، لكن تفاجئت بالأسعار بتبدأ من 50 ألف جنيهًا لحد 150 ألفا، وكل جامعة على حسب الخدمات اللي بتقدمها للطالب، لكن الأسعار عالية جدًا، دي كدة بس مصاريف الجامعة بدون أي بنود مادية تانية».وتابعت: «بعض أولياء الأمور وأنا منهم بيفكر في الدراسة في السودان لأنها أرخص في الجامعات الخاصة بكتير ونفس الشهادة بتكون معادلة لمصر، وفيه طلاب بيدرسوا هناك بـ20 ألفا بس في السنة، لأن الجامعات بره عاملة حساب المصاريف الدراسية التانية».وبحسب الإعلان فإن كليات الطب بالجامعات الخاصة تتراوح بين 100 لـ200 ألف جنيهًا، وطب الأسنان من 63 لـ154 ألف جنيهًا، أما العلاج الطبيعي ما بين 45 لـ80 الف جنيهًا، والصيدلة من 75 لـ117 ألف جنيهًا، والهندسة ما بين 53 لـ124 ألف جنيهًا، كذلك كليات الإعلام تراوحت ما بين 30 لـ114 ألف جنيهًا، واللغات والترجمة مابين 20 لـ60 الف جنيهًا، وداخل كل كلية يتم تصنيف المصروفات على حسب شريحة A-B-C وفق مجموع الطالب في الثانوية العامة.أما وسام محمد، أحد طلاب الثانوية العامة، الذي لم يستطع اللحاق بالجامعات الحكومية، فيرغب في دخول كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة، إلا أن الأسعار فاجئته هذا العام: «مصاريف الجامعات الخاصة السنة اللي فاتت كانت أقل من كده».يضيف: «التنسيق الحكومي عالي جدًا، ومصاريف الجامعات الخاصة عالية، بس إحنا كشباب نعمل أية؟ أي حد بيخلص ثانوية عامة بيبدأ يصرف على نفسه ويكفي احتياجاته على الأقل، لكن حاليًا بالوضع ده مش هنعرف نلحق خاص أو حكومي».يبحث وسام حاليًا عن زمالة جامعية في الخارج، تكون بمصروفات سنوية أقل حتى لا يضغط على والديه ماديًا وفي نفس الوقت يحقق حلمه في الالتحاق بكلية الإعلام: «جامعات تركية والسودان الخاصة مصروفاتهم أقل من هنا بتبدأ من 200 دولار لحد 10 آلاف دولار».وسبق وظهرت توقعات لتنسيق هذا العام للكليات والجامعات الحكومية، وبلغ الحد الأدنى للقبول بالهندسة عند 385.5 درجة بنسبة 94%، أما الصيدلة فالحد الأدنى 402 درجة بنسبة 98%، بينما الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي سيترواح عند 401.5 درجة بنسبة 97.9%، كما أن الحد الأدنى لكلية الطب البيطري عند 400 درجة بنسبة 97.56%.يؤكد كمال مغيث، الخبير التربوي، أن الجامعات الخاصة تعتبر وسيلة مهمة في التعليم ما بعد الثانوي، لأن ليس كل الطلاب يحصلون على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة، مبينًا أن ذلك ليس دليل على قدراتهم العقلية الضعيفة.يشير إلى أنها رغم ارتفاع مصروفاتها تعد بمثابة فرصة ثانية للطلاب من أجل تحقيق حلمهم والالتحاق بالكليات التي يحلمون بها، موضحًا أن مجموع الثانوية العامة غير عادلًا وتتداخل فيه أمور كثيرة ليس من ضمنها قدرات الطالبة أو الطالب.