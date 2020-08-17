رئيس «قصور الثقافة»: ميزانية النشر 7 ملايين جنيه ولم نخفضها

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن ميزانية النشر في العام المالي الحالي 2020-2021، لم يتم تخفيضها، ووافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على أن تبقى 7 ملايين جنيه كما كانت في العام الماضي.وأضاف "عواض" في تصريحاته لـ"الدستور" أن النشر في الهيئة خلال الفترة الماضية حقق الكثير من النجاحات، سواء على مستوى اختيار العناوين الصادرة، أو المبيعات، أو التفاعل مع القراء من كافة الشباب.وأشار إلى أن الهيئة خلال الفترة المقبلة، وحال عودة النشاط بشكل كامل، ستنظم معارض للكتب في المحافظات المختلفة، كما كان من قبل تحت عنوان "معرض كتاب القرية"، وذلك لتشجيع الأطفال والشباب على القراءة، ووصل الكتاب إليهم في أماكنهم.وأكد أن الكتاب أقوى سلاح في محاربة الأفكار الظلامية والمتطرفة، لذا يهتمون به بشكل كبير ليكون مساندًا للدولة في حربها ضد الإرهاب.