«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

«ما دمت تسألني أنا، ما تصفه بالأسلوب المباشر، فأنا لا أراه هكذا، أنا أحس إني زمان، ماكنتش بعرف أحكي زي ما بحكي دلوقتي، مرات الفيلم بتاعي من كتر ما هو ملعبك، كنت بضيع الجمهور أحيانا، دلوقتي تعلمت تكتيك أن أقول كل اللي أنا عايزه عن تناقضات الشخصية بطريقة تجعلها توصل للناس».هكذا تحدث المخرج يوسف شاهين، عن طريقة في تناوله لأفلامه، ومسألة اتهامه بأن أفلامه معقدة للغاية، ولا يفهمه الجمهور، وذلك أثناء حواره لمجلة "المصور" 1999.وتابع "شاهين": "هو أنا بعمل الفيلم عشان ماما، ماما هتقول الفيلم حلو، لكن إنت عامله للجماهير، الغلطة كانت إني مش عارف إني أكتب بأسلوب بسيط يقول التناقضات الموجودة في الشخصية، الكتابة هي اللي مكنتش مظبوطة، لكن الواحد بيتعلم لما تتفاعل مع الجمهور، مش معناه إنك تديهم كل اللي عايزينه".واعترف "شاهين"، في حواره، بأن التعقيد وقف حاجزًا أمام الجمهور إلى حد ما، قائلا: "طبعًا التعقيد وقف حاجزا أمام الجمهور إلى حد ما، إنك مش عارف تحكي، أنا لما أروح أقرأ كتب فلسفة لما تزيد المصطلحات الفلسفية الخاصة زي أنطولوجيا وغيرها، ألاقي نفسي بفتح القاموس وأقطع التسلسل اللي كنت ماشي معاه، أنا كمخرج أهم حاجة عندي إني أخليك قاعد ع الكرسي ومش متضايق من حاجة، ومش كل شوية تفوت عليك كلمة ومتفهمهاش".وأكد "شاهين"، أن الأفلام المصرية القديمة معظمها مقتبس ومأخوذ من أفلام أمريكية وفرنسية "كانت بس بتتكلم عربي".