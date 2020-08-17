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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يبدأ مناقشة قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:37 م
البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ومشروع قانون مُقدم من السيد النائب سلامة الرقيعي وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل في ذات الموضوع

وانتظم مشروع القانون المعروض في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، على النحو التالي:

المادة (1)

تقضي المادة بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

المادة (2)
تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

المادة (3)
جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة.

المادة (4)
تقضي المادة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (5)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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