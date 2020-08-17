البرلمان يبدأ مناقشة قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

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بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الإثنين، بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ومشروع قانون مُقدم من السيد النائب سلامة الرقيعي وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مقدم من النائب عفيفي كامل في ذات الموضوعوانتظم مشروع القانون المعروض في 4 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وجداول مرافقة به تحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، على النحو التالي:تقضي المادة بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.تضمنت المادة تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائة وثلاثة وأربعين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.جاءت المادة بتحديد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، طبقًا للجداول المرافقة.تقضي المادة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.