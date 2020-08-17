«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«مسألة أن يكون فيه حد يكون شاذًا جنسيًا أو له طبيعة خاصة هذه مسألة شخصية بحتة لا يحق لأحد التدخل فيها، هذه حياته الشخصية، لكن أن يتحول الشذوذ لدعارة هنا يجب أن يقف ضدها المجتمع ويقول كلمته، وهي التي قالها القضاء المصري بشكل واضح».هكذا أوضح المخرج يوسف شاهين، رأيه في قضية الشواذ في مصر، وذلك أثناء حواره مع صحيفة «صوت الأمة» في 2002: "السيدة تكون لها طبيعة جنسية خاصة، أو الرجل يكون شاذًا، هذه مسألة لا تخص أحدا، وما ينفعش إني أتكلم أو أصدر أحكامًا خاصة بها، بأي صفة؟، هذه أشياء شخصية جدًا ومتعلقة بجسم بني آدم وسلوكه، حاجة مقدرش أنا أتدخل فيها وأصدر أحكاما علشانها، الدين له رأي دي قصة أخرى، قيم وتقاليد المجتمع دي قصة أخرى، لكن أنا لا أقدر أدين أو أتهم شخصًا بينه وبين نفسه هو مختلف".واعترف شاهين، بأنه يرفض أن تتحول قضية الشذوذ لتنظيم دعارة وفيه فجور وممارسة الفسوق، أو أن تأخذ أشكالًا أخرى، مثل بيوت الدعارة للسيدات، فهذه مسألة على المستوى الشخصي أرفضها، والقضاء المصري كانت له كلمته.وعن فيلم الشيخ زايد، كشف شاهين، حكايته قائلًا إنه أثناء وجوده في فرنسا للعلاج زاره السفير الإماراتي في مصر، وقال له: "الشيخ زايد بيسلم عليك، وبيقولك إحنا مستعدين تحمل نفقات عِلاجك في أي حتة في العالم وفي أي مستشفى مهما كانت التكاليف"، لكن شاهين رد: "الحمد لله أستطيع تحمل نفقات علاجي بنفسي".وأثناء زيارة "شاهين"، لدبي لمعاينة بعض الأماكن التي تشبه نيويورك لتصوير فيلم تسجيلي كان يجهز له، تلقى دعوة من الأمير سلطان بن زايد، وعرض عليه عمل فيلم عن الشيخ زايد، واعترف شاهين: "أنا فعلًا معجب بالشيخ زايد كشخصية وتجربته المتميزة في الحكم ومواقفه العربية القومية الكثيرة وإسهاماته العديدة في الوطن العربي، الذي أسرني فعلًا عرضه السخي على بالعلاج وهو لا يعرفني شخصيًا، وقد أعلنت أنني أريد فعلًا عمل فيلم عن هذا الزعيم، لكن في حالة توافر قصة وسيناريو، وهذا لم يتوفر".